دراسة: النظام الغذائي السيء يؤدي الى الضغط النفسي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشرت المجلة الدولية لعلوم الغذاء والتغذية International Journal of Food and Nutrition Sciences دراسة جديدة في السادس عشر من شهر شباط /فبراير، أشارت فيها الى الآثار السلبية للنظام الغذائي غير المتوازن على الصحة العقلية والنفسية.

وقد وجدت الدراسة أنّ استهلاك البطاطا المقلية والأطعمة السريعة وشرب الصودا له علاقة بالمعاناة النفسية. كما أثبت الباحثون من المركز الطبي التابع لجامعة لوما ليندا في الولايات المتحدة الأمريكية، أنّ المرضى الذين يستهلكون أطعمة سلبية أكثر عرضة لأن تظهر عليهم أعراض الضغط النفسي، مقارنة بنظرائهم الذين يتبعون نظامًا غذائيًّا صحيًّا أكثر.

ومن أجل الوصول الى هذه النتائج اعتمد العلماء على استبيان مسح المقابلات الصحية في كاليفورنيا CHIS الذي أجري بين الأعوام 2005 و 2015. ويحتوي هذا المسح على معلومات حول الحالة والسلوكيات ذات العلاقة بالصحة، ولكن أيضًا الخصائص الاجتماعية الديموغرافية. وتمَّ تحليل أكثر من 240 ألف استبيان جرى عبر الهاتف. وقد وجد ما نسبته 17 في المائة من البالغين من سكان كاليفورنيا، ممن هم عرضة إلى أن يعانوا مرضًا عقليًّا، و13.2 في المئة يعانون مشاكل نفسية متوسطة، و 3.7 في المئة يعانون مشاكل نفسية أكثر شدة. وقد ارتبط هذان العاملان بانخفاض استهلاك الفواكه والخضروات، وزيادة استهلاك البطاطا المقلية، والوجبات السريعة، والصودا.

وعلى الرغم من أن الباحثون يرون أنّ العلاقة بين السبب والتأثير لم تثبت، الا أنهم يعتقدون أنّ الدراسة تدعم الأبحاث السابقة التي كشفت مسبّقًا العلاقة بين المرض العقلي النفسي وخيارات النظام الغذائي السيّىء. فعلى سبيل المثال ارتبط استهلاك السكر مع التوتر. وارتبطت الأطعمة المقلية التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر أو الحبوب المصنّعة مع الاكتئاب.

ومع تزايد الدراسات في الفترة الأخيرة عن موضوع الصحة الغذائية، يبدو أن الحل الوحيد يكمن في تحسين هذه الأنظمة من أجل تلافي الأمراض وعدم تضاعفها للأشخاص الذين يعانون منها.

مصدر الصورة: hiamag

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