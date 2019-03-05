الكربوهيدرات ليست عدو اللياقة (دراسة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( tonic )

منذ بداية عصر النهضة وتطور العلم، والكربوهيدرات هي المتهم الأول في زيادة الوزن والسمنة، ،والوفاة المبكرة ، ومشاكل صحية عدة، لكن اليوم العلماء يشككون في هذه الحقيقة.

فحسب دراسة أجراها باحثون من مستشفى بريغهام للنساء و Harvard T.H. وجدت أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات معتدلة من الكربوهيدرات - أو حوالي 50 إلى 55 في المائة من إجمالي السعرات الحرارية اليومية التي تأتي من الكربوهيدرات - هم أقل عرضة لـخطر الموت المبكر.

إلى جانب ذلك، وفي دراسة أجريت سنة 2018 ، فقد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين رفعوا من استهلاكهم للكربوهيدرات والألياف (من المصادر النباتية ، وليس الأطعمة المصنعة) الوزن وحسنوا من قدرة الجسم على إبقاء السكر في الدم تحت السيطرة.

والكربوهيدرات معززة للأداء، لعشاق الرياضة بحسب الباحثين في الطب الرياضي، وتحسن كل من القدرة على التحمل وأداء التدريب الفاصل عالي الكثافة.

لماذا يحتاج جسمك إلى الكربوهيدرات

الكربوهيدرات هي مصدر الطاقة الأول المفضل في جسمك. في الواقع ، خلايا الدم الحمراء والجهاز العصبي المركزي (الدماغ والحبل الشوكي) وحدهما يحرقان حوالي 80 جرام من الكربوهيدرات في اليوم.

ويشرح جيم وايت ، المتخصص في التغذية واللياقة البدنية في فيرجينيا بيتش أنه إذا لم نحصل على كمية كافية من الجلوكوز من خلال تناول الكربوهيدرات ، فإن أجسامنا ستنتج الجلوكوز من البروتين من خلال عملية تسمى" gluconeogenesis "، ويتابع "مع مرور الوقت ، قد تتسبب هذه العملية في فقدان الوزن ، لكن الحفاظ على كتلة العضلات سيكون تحديًا".

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