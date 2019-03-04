ممارسة الرياضة في المساء تقلل الشهية

أخبار الآن | كانبره - استراليا - (وكالات)

توصلت نتائجُ دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعةٍ أسترالية أن ممارسةَ التمارين الرياضية لمدةِ نصف ساعة في المساء تُقلل من شهيةِ الجوع.

وبذلك تنفي هذه الدراسة الفكرةَ الشائعة عن أن التمارينَ المسائية وخاصةً المُكثّفة يمكن أن تُعيقَ الاستغراق في النوم.

وأبانت الدراسة، أن ممارسة التمارين المكثّفة لمدة نصف ساعة بين 2 و4 عصراً، أو بين 7 و9 مساءاً تقلل من اشتهاء الطعام، وفي الوقت نفسه لا تؤثر سلباً على النوم في موعد مبكر، بحسب وكالات.

وعلى الرغم من ارتباط النشاط البدني بالإحساس بالجوع، إلا أنه وفقاً للتجارب التي أجراها الباحثون تبين أن نصف ساعة من التمارين في فترة مبكرة من المساء تؤدي إلى خفض مستوى هرمون الجوع في الدم.

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