خلال فصل الربيع.. 5 نصائح ضرورية عند وضع العدسات اللاصقة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

مع بداية فصل الربيع، تنتشر حبوب اللقاح في الجو، وإمكانية دخولها العين كبيرة جداً. الأمرُ هذا بالنسبة للذين يضعون عدسات لاصقة ليس جيداً، إذ يمكن أن تصاب العين في حال دخول الحبوب إليها بالتهابات حادة واحمرار شديد. وفعلياً، فإنّ حبوب اللقاح تلتصق بسطح العدسات اللاصقة من الخارج وقد تصل إلى العين، مما يسبب بحكة شديدة.

إلى ذلك، فقد أشارت الرابطة المركزية لأخصائيي البصريات إلى إنه يمكن لمرضى الحساسية ارتداء العدسات اللاصقة في الربيع شرط اتباع النصائح التالية:

1- يجب وضع نقاط العين المضادة للحساسية والانتظار 15 دقيقة، قبل وضع العدسات اللاصقة.

2- مضادات الهيستامين قد تتسبب في جفاف العين، وبالتالي يصبح وضع العدسات اللاصقة غير مريح. ولذلك، يمكن استخدام الدموع الاصطناعية، التي تعمل على ترطيب العين.

3- قد تلجأ إلى تغيير مقاس العدسات اللاصقة في الربيع، لأن الحساسية قد تؤدي إلى تغير الطبقة الدمعية، وسطح القرنية.

4- لمواجهة المتاعب الناجمة عن انتشار حبوب اللقاح، يمكن وضع نظارة شمسية بشكل إضافي للعدسات اللاصقة، مع مراعاة أن تكون النظارة ذات عدسات كبيرة وأن تغطي العين جيداً.

5- في حال المتاعب الشديدة، يمكن تقليل مدة وضع العدسات اللاصقة واستعمال مادة عناية خاصة بمرضى الحساسية.

مصدر الصورة: dnepr

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