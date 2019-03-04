الإقلاع عن التدخين يبعد خطر مرضٍ مستعصٍ (دراسة)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة أمريكية حديثة أنّ "الإقلاع عن التدخين يساهم في تقليل خطر الإصابة بمرض التهاب المفاصل الروماتويدي المستعصي"، موضحة أنّ "التوقف عن التدخين لسنوات يؤدي إلى فوائد أكبر بالمقارنة مع الابتعاد عنه لفترة وجيزة وحسب". وطبياً، فإنّ التهاب المفاصل الروماتويدي هو من اضطرابات المناعة ويسبب تورما وآلاماً في المفاصل، وهو أقل شيوعاً من مرض هشاشة العظام.

وفي إطار الدراسة، عمد الباحثون إلى دراسة بيانات جمعت على مدى 38 عاماً لأكثر من 230 ألف امرأة، بينهنّ 1528 امرأة أصبن بالتهاب المفاصل الورماتويدي. وكشفت النتائج أنّ "المشاركات المدخنات كنّ أكثر عرضة للإصابة بنسبة 47% مقارنة بمن لم يدخن أبداً".

وفي هذا الإطار، اعتبر كبير الباحثين في الدراسة جيفري سباركس، وهو من مستشفى بريغام آند وومنز التابع لكلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن أنّ "الإقلاع عن التدخين هو بالطبع السبيل الأمثل للحد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي لكن الحد منه "يساعد أيضاً على درء الخطر".

مصدر الصورة: سيدتي

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