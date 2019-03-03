466 مليوناً حول العالم يعانون من فقدان السمع

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تحت شعار "تحقق من سمعك"، تحيي منظمة الصحة العالمية، الأحد، اليوم العالمي للسمع 2019 بهدف تركيز الانتباه حول أهمية التحديد المبكر والتدخل لفقدان السمع.

وتشير إحصائيات المنظمة لعام 2018 إلى أن نسبة تتجاوز 5% من سكان العالم أي 466 مليون شخص يعانون من فقدان السمع المسبب للعجز، لافتة إلى أنه بحلول عام 2050 سيعاني أكثر من 900 مليون شخص أو 1 من كل 10 أشخاص من فقدان السمع.

ووفقاً للإحصائيات، يكبد فقدان السمع الذي لا يتم التصدي له تكلفة عالمية سنوية تقدر بـ 750 مليار دولار، وتشير الدلائل بوجه عام إلى أنه يمكن الوقاية من نصف حالات فقدان السمع من خلال تدابير الصحة العامة.

وتُنظَّم عدد من الفعاليات خلال اليوم العالمي للسمع- الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية منذ عام 2007- للتوعية وتوجيه الاهتمام اللازم إلى مخاطر فقدان السمع التي تنشأ عن استعمال الهواتف الذكية والأجهزة السمعية المختلفة بشكل غير آمن.

وتطلق منظمة الصحة العالمية بهذه المناسبة تطبيقاً برمجياً باسم HearWHO لاستخدامه في رفع الوعي وتشجيع الناس على التحقق من السمع بانتظام وممارسة الاستماع الآمن، والسماح للعاملين الصحيين بالتحقق من حالة السمع للأشخاص في مجتمعاتهم.

ويشير "ثقل السمع" إلى الأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع المتراوح بين الخفيف والشديد، ويتواصل هؤلاء الأشخاص عادة من خلال لغة الحديث ويمكنهم الاستفادة من المعينات السمعية والعرض النصي لما يسرد وأجهزة المساعدة على الاستماع، ويمكن للأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع الأشد من ذلك أن يستفيدوا من زرع القوقعة.

أما "الصم" فهم غالباً أشخاص يعانون من فقدان السمع العميق، وهو ما يعني قدرة قليلة جداً على السمع أو لا سمع على الإطلاق، وهم يستخدمون في كثير من الأحيان لغة الإشارة للتواصل، ويمكن أن تكون أسباب فقدان السمع والصمم خلقية أو مكتسبة.

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