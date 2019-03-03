12 نوعاً من الطعام يجب تناولهم دون طهي.. ما السبب؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كثيرة هي الأطعمة التي تحتاج إلى طهي بشكلٍ جيّد من أجل تناولها. ولكن هناك أطعمة ينصح بعدم طهيها، كي لا تفقد القيمة الغذائية التي تحتوي عليها، وهي على النحو التالي:

1- الكرنب

يحتوي الكرنب على نسبة عالية من فيتامينات K،C، وA، وعند طهي الكرنب فإنه يفقد كثير من فوائده.

2- التوت

يمكن تناول التوت بطرقٍ عديدة ومنه تصنع مربى لذيذة ومفيدة، ولكن ما يجب معرفته هو أنّ القيمة الغذائية والفائدة الموجودة في التوت الطازج هي أعلى من الموجودة في المربى.

3- المكسرات

تضاف المكسرات إلى الأرز والحلويات بمختلف أنواعها، حيث تعطيها طعاماً مختلفاً. ولكن من الأفضل تناول المكسرات دون طهي، إذ أنها تحمل المغنسيوم والحديد والمعادن والفيتامينات الأخرى لصحة الجسم والقلب.

4- الفلفل بألوانه

لا يجب تسخين الفلفل، لأنه يفقد كماً كبيراً من فوائده. ولذلك، يجب تناوله طازجاً لأنه يحتوي على فيتامينات عديدة وهامة مثل فيتامين ج وفيتامين C.

5- الثوم

إنّ طهي الثوم لا يفقده قيمه الغذائية بالكامل، ولكن يساهم في تقليلها، وينصح بتناوله مطهياً ونيّاً. وفعلياً، يعد الثوم من الإضافات الأساسية للكثير من الأطباق، ويمنحها نكهة خاصة ومميزة.

6- البنجر

مثالي جداً للسلطات، ولكن قيمته الغذائية تنخفض عند الطهي بنسبة تصل إلى 25%. ويعتبر البنجر مصدراً أساسياً لحمض الفوليك الذي يساعد في نمو الدماغ وتكاثر الخلايا الهامة في الجسم.

7- السبانخ

يتم تناول السبانخ مطهية وهو أمر ضروري، لأنّ ذلك يكسر حمض الأكساليك الذي يسبب صعوبة إمتصاص الحديد وجميع العناصر الغذائية التي توفرها السبانخ. ورغم ذلك، فإنّ أهمية تناوله نيئاً كبيرة لاحتوائه على فيتامين سي، إذ أنّ الطهي يقلل نسبة هذا الفيتامين بمقدار الثلثين.

8- الشوكولا

إن تسخين الشوكولا يقلل من فوائده بشكلٍ كبير، ولذلك يجب تناول الشوكولا الخامة المفيدة للصحة. ومن المفضل، تناول الكاكاو الخام دون إضافة الماء أو الحليب الساخن له.

9- البصل

يفقد البصل قيمته الغذائية عن طهيه، ويصبح مجرّد نكهة في الطعام فقط. ورغم طعمه المزعج، إلّا أنه يجب تناول البصل بدون طهيه.

10- القرنبيط

عادة ما يتم تناول القرنبيط مقلياً أو مطهياً، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أنّ القرنبيط بذلك يفقد عناصره الغذائية. ولذلك ينصح بتناول القرنبيط دون طهيه، حيث أنه غني بفيتامين ب الذي يقدم فوائد عديدة للجسم.

11- العصائر

الأفضل هو شرب العصير الطازج فور صنعه في المنزل من دون إضافة سكر، ولا ينصح بتناول العصائر الجاهزة لأنها تمرّ بعمليات تسخين تفقدها قيمتها.

12- الفواكه والخضروات

من الأوجب تناول الفواكه والخضروات نيئة بدون طهي، حفاظاً على العناصر الغذائية والفيتامينات الموجودة بها، لاسيما المعادن.

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