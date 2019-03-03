كيف يمكن لبيروكسيد الهيدروجين إزالة إلتهابات الأذن!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (healthyfoodhouse)

في البداية، يمكن القول أن بيروكسيد الهيدروجين (H2O2) هو سائل شفاف عديم الرائحة، وكذلك هو عبارة عن مزيج من الهيدروجين والأكسجين.

المخفف الواحد من بيروكسيد الهيدروجين هو 35 في المئة H2O2 و 65 في المئة من الماء. يستخدم منتجوا الأغذية 35٪ من H2O2 لمجموعة متنوعة من الأغراض ، بما في ذلك عملية تصنيع الجبن. كما أنها تستخدم لقتل الكائنات الدقيقة في مواد تغليف المواد الغذائية.

هذا التخفيف بنسبة 35٪ لا يحتوي على مثبتات معينة:

-أسيتانيليد acetanilide

-الفينول phenol

- صوديوم الستانايت sodium stannate

-بيروفوسفات رباعي الصوديوم

هو في الواقع عامل مضاد للميكروبات قوي ويمكن استخدامه بطرق مختلفة في المنزل، وتجدر الاشارة الى أنه لا يجب أن يتم ابتلاعها.

كما أن هناك مجموعة متنوعة من العلاجات الطبية المنزلية القائمة على بيروكسيد الهيدروجين المخفف الموجود في الغذاء ، والتي على الرغم من عدم دعمها من قبل الأبحاث ، يقترحها بعض مؤيدي العلاجات الطبية البديلة.

وتشمل هذه العلاجات المنزلية التالي:

تعقيم الجروح الصغيرة

الغرغرة لعلاج التهاب الحلق

علاج حب الشباب

نقع الدمامل

علاج الفطريات القدم

علاج إلتهابات الأذن

تبييض الأظافر

شمع الأذن، هي المادة الطبيعية التي يفرزها جسمنا للحفاظ على الأذن رطبة ، خالية من البكتيريا. وتزيل الأذن بشكل طبيعي الفائض منها ، ولكن إذا بدأت في التراكم ، فإن بيروكسيد الهيدروجين هو أفضل طريقة لتليينه وإزالة شمع الأذنين.

كل ما عليك فعله هو أن تضيف 1-3 مل من بيروكسيد الهيدروجين 3٪ في مستوى الطعام في حقنة أو قطارة ، وإمالة الرأس إلى الجانب ، وتطبيق بضع قطرات في قناة الأذن. والضغط ببطء من أجل ضخ بيروكسيد الهيدروجين ، وسوف تسمع ضوضاء فقاعة.

ثم ، قم بإمالة الرأس إلى الجانب الآخر لتصريف بيروكسيد الهيدروجين من الأذن ، وإزالة شمع الأذن من الأذن الخارجية باستخدام قطعة قطنية. ثم ، كرر نفس الشيء مع الأذن الأخرى.

علاوة على ذلك ، يعتبر 3٪ من بيروكسيد الهيدروجين علاجًا ممتازًا للإلتهابات الخارجية للأذن (التهاب الأذن الخارجية) ، والتي تعرف أيضًا باسم أذن السباح ، والتي تنتج عن التهاب في الأذن الخارجية ، والذي يؤدي إلى الألم والاحمرار والحكة وإفراز سائل واضح.

فقط اسكب بضع قطرات في الأذن المصابة ، قم بإمالة الرأس إلى جانب واحد ، واتركه لمدة 15 ثانية ، ثم أخرجه من الأذن. إزالة الشمع الزائد باستخدام القطن ، وتكرار هذه ثلاث مرات يوميا.

أيضا ، تذكر أنه لا ينبغي أبدا أن تأخذ بيروكسيد الهيدروجين داخليا ( داخل الجسم)لأنه يمكن أن يسبب تهيج ، والتقيؤ ، وحرق ، وآلام في البطن. أيضا ، تجنب استخدامه في حالة التهاب الأذن الداخلية ، أو إذا كانت طبلة الأذن مثقوبة.

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