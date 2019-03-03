"فياغرا" من سم العنكبوت.. علاج جديد لعجز الرجال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت مجموعة من الباحثين في جامعة "ميناس خيرايس" البرازيلية أن عناكب برازيلية معروفة بلقب "بنانا" أو "العناكب المسلحة" بإمكانها أن تلعب دورا مهما في تحسين الأداء الجنسي لدى البشر.

وعلى الرغم من تصنيفها كحيوانات قاتلة، اذ بإمكانها أن تلسع وتؤدي إلى موت الإنسان، لكن باحثين يرجحون أن يكون سمها ذا فائدة كبرى. فقد أوضح الباحثون أن سم هذا النوع من العناكب، رغم خطورته التي تصل إلى قتل الضحية، يمكن اعتباره "فياغرا طبيعية" لدى الرجال.

ويراهن العلماء على استخدام هذا السم مستقبلا في تصنيع أدوية، لمساعدة الرجال الذين يشكون ضعفا في الأداء الجنسي ويلجؤون إلى حلول مؤقتة مثل الفياغرا.

وطور العلماء نسخة معدلة من هذا السم واستخدموه في تحضير عقار يشبه المرهم، وأظهرت التجارب التي أجريت على عينة من الجرذان نتائج مشجعة، إذ استطاعت الحيوانات أن تحافظ على حالة الانتصاب لنحو ساعة، رغم غياب أي حافز جنسي، دون أن تصاب بأي مضاعفات، حسب البحث المنشور في مجلة "سيكشوال ميديسين".

وفي هذا الاطار، يقول الطبيب المختص في المسالك البولية راج برساد، إنه في حال تحقق هذا الأمر مع البشر، فإن هذا العلاج سيعطي آمالا لملايين الأشخاص الذين يعانون جنسيا في الوقت الحالي، ويستعينون بخيارات مساعدة مثل الفياغرا.

يذكر أن الكثيرين من الأسخاص يتفادون حبوب الفياغرا، بسبب مخاوف من تبعات صحية خطيرة من قبيل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

مصدر الصورة: sonara

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