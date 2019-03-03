دراسة جديدة: البروتين قد يكون له انعكاسات سيئة على الصحة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة جديدة أن النظام الغذائي الغني بالبروتين قد يكون له انعكاسات سيئة على الصحة. وفي هذا السياق، يؤكد البروفسور كريستوفر برود من المعهد الاسترالي الجنوبي للأبحاث الصحية والطبية(SAHMRI) في بيان قال فيه: "لقد عرف العلم منذ فترة أنّ الأكل كثيرًا وخصوصاً البروتينات يقلل العمر الافتراضي لحياة الشخص؛ والآن نحن نعرف سبب ذلك". ويعتقد الباحث مع فريقه من جامعة أديليد في استراليا،أنهم وجدوا تفسيرًا لهذه الظاهرة: وهي "تسارع تصنيع البروتينات". وقد نُشرت نتائج بحثهم هذا في مجلة Current Biology في الرابع عشر من شهر شباط /فبراير.

وفي سبيل الوصول الى الاستنتاجات المذكورة فقد استخدم العلماء الديدان والحشرات التي تتغذى على الفاكهة، لكي يدرسوا تأثير النظام الغذائي على سرعة تصنيع البروتينات. وهذه البروتينات سواء كانت من أصل حيواني أو نباتي، يحللها الجسم إلى أحماض أمينية ويستغلها لبناء بروتينات جديدة. وتشكل هذه قلب أو نواة خلايانا. وفي المقابل، إذا تمَّ استهلاك البروتينات بكميات كبيرة، مثلما يحدث في النظام الغذائي عالي البروتين على سبيل المثال، فسوف يكون للبروتينات تأثير عكسي مضرٌّ بالصحة. ويوضح البروفسور كريستوفر برود قائلًا: "لقد أثبت فريقنا أنّ الزيادة في مستوى المغذيات تعمل على تسريع تصنيع البروتينات في الخلايا. وكلما كانت تلك العملية أسرع، زاد عدد الأخطاء".

وينصح الباحثون الاستراليون باتّباع نظام غذائي أكثر توازنًا، وغني بالكربوهيدرات "الجيدة". ويحذرون كذلك من "الصحافة السيئة وخصوصًا في ما يتعلق بالأنظمة الغذائية"، ويؤكدون على "استهلاك المواد الكربوهيدراتية ذات المحتوى العالي من الألياف، مثل تلك الموجودة في الفواكه والخضروات وفي الحبوب والبذور غير المصنّعة، حيث توفر جميعها أفضل الفوائد للصحة".

مصدر الصورة: albayan

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