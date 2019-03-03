دراسة تنفي معتقدات خاطئة.. المعكرونة لا تزيد الوزن

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف باحثون إيطاليون أنّ "المعكرونة لا تؤدي إلى زيادة الدهون في الجسم"، موضحين أنّ "تناولها لم يكن مرتبطاً بارتفاع مؤشر كتلة الجسم BMI". وخلال العقود الماضية، فقد تحوّلت عادات الأكل تدريجياً عن استهلاك المعكرونة، حيث بات الكثيرون يعمدون إلى التقليل من تناول المعكرونة كونها تمثل الكربوهيدرات، واتباع نظام غذائي غني بالبروتين، وكل ذلك بهدف الابتعاد عن السمنة.

وخلال دراستهم، أجرى الباحثون اختباراً شمل 23 ألف شخصٍ في منطقتين مختلفتين من إيطاليا، ووجدوا أنّ "استهلاك المعكرونة لم يؤدّ إلى زيادة الوزن بعكس ما هو شائع، بل كانت سبباً في خسارة الوزن".

وأوضحت الدراسة أنّ "حمية البحر المتوسط التي تتضمن المعكرونة، هي الأنسب لخسارة الوزن، ومن المهم تناول المعكرونة مع الخضار مثل البصل والطماطم والثوم وزيت الزيتون والجبنة الموسمية والأرز". ومع ذلك، أكّد الباحثون أنّ "الالتزام بهذه الحمية له دور وقائي ضد زيادة الوزن، إلى جانب الحماية من أمراض أخرى مزمنة تكون مرتبطة أيضاً بالسمنة".

ووفقاً للهيئة الحكومية للصحة العامة في انجلترا، فإن "السمنة تقلل متوسط ​​العمر المتوقع بمعدل 3 سنوات، ويزيد هذا المعدّل إلى 10 سنوات في حالة السمنة الشديدة (مؤشر كتلة الجسم أكثر من 40)". وأوضحت الهيئة أنّ "حوالى 8% من الوفيات السنوية في أوروبا (واحد على الأقل من كل 13) سببها زيادة الوزن والسمنة".

مصدر الصورة: Serious Eats

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