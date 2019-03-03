اليوغا.. علاج مثالي لهذا المرض!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف عدد من الباحثين عن دراسة جديدة تفيد بأن ضغط الدم لدى البالغين، الذين يمارسون اليوغا مع تمرينات التنفس والاسترخاء ثلاث مرات على الأقل أسبوعياً ربما يكون أقل من غيرهم.

واستندت هذه الدراسة الى تحليل بيانات 49 تجربة شارك فيها 3517 شخصاً، معظمهم رجال ونساء في منتصف العمر، وبدناء ويعانون بالفعل من ضغط الدم المرتفع أو أوشكوا على الإصابة به. وقيمت التجارب الأصغر ضغط الدم قبل وبعد تكليف بشكل عشوائي المشاركين إما بممارسة اليوغا أو بالامتناع عن ذلك.

وقد تبين أن ضغط الدم الانقباضي لدى المشاركين، الذين مارسوا اليوغا، كان أقل خمس ملليمترات زئبقية في المتوسط مقارنة بالمجموعات التي امتنعت عن ممارسة التمرينات، كما انخفض ضغط الدم الانبساطي لديهم 3.9 ملليمتر زئبقي بفضل اليوغا.

كذلك اتضح أن ضغط الدم الانقباضي لدى مرضى الضغط الذين مارسوا اليوغا ثلاث مرات أسبوعياً في جلسات اشتملت أيضاً على تمرينات التنفس والاسترخاء انخفض 11 ملليمتراً زئبقياً وتراجع ضغط الدم الانبساطي لديهم ست ملليمترات زئبقية.

ومن اللافت أن الباحثين كتبوا في دورية (مايو كلينيك بروسيدنجز) أنهم لم يحصلوا على بيانات عن كيفية ممارسة اليوغا، بما في ذلك الفترة التي حافظ عليها المشاركون في كل وضعية وسرعة انتقالهم من وضعية إلى أخرى.

وفي هذا الاطار أوضح مهرشيد سيناكي، وهو أخصائي في إعادة التأهيل في مستشفى مايو كلينيك بمدينة روتشستر في ولاية مينيسوتا، ولم يشارك في الدراسة، أن "اليوغا تحسن التوازن والقوة والمرونة بشكل عام لكن يمكن أن تقع مشاكل إذا سعى المرء إلى المرونة القصوى وكان يعاني من هشاشة في المفاصل".

أما الباحث في علم حركات الجسم بجامعة كونيتيكت في مدينة ستورز وكبير الباحثين في الدراسة ين وو فقال أن" نتائجنا لا تظهر فقط أن اليوغا ربما تكون في فعالية التمرينات البدنية في خفض ضغط الدم بل تشير أيضاً إلى أهمية ممارسة تمرينات اليوغا للتنفس والاسترخاء العقلي والتأمل إلى جانب الحركات".

مصدر الصورة: raseef22

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