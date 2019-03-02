احذروا تقبيل الأقرباء لأطفالكم!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قبلة بريئة من قبل أحد الأقرباء كانت كفيلة بأن يُصاب الطفل الرضيع كالو بمرض خطير ونقله على أثرها الى المستشفى.

فقد لاحظت والدة الطفل، لورنا هوي، من مدينة سالفورد بمقاطعة مانستر الكبرى بإنجلترا، العديد من التقرحات على جسد ابنها الرضيع، فأخذته إلى المستشفى. وتكررت الزيارات للأطباء من أجل معالجة الطفل الا أنهم لم يتمكنوا من تشخيص الحالة بالهربس الا خلال المعاينة الثالثة فقط.

والمفاجأة كانت عندما توقع الأطباء أن العدوى انتقلت للرضيع من خلال قبلة.

وفي هذا السياق، قالت لورنا "تم تحديد إصابته بالتقرحات الفموية وعولج بأدوية قوية لكي لا تنتقل العدوى إلى عينيه". وأضافة أنها أنها سمعت من الأطباء أن "الأطفال يموتون جراء إصابتهم بهذا الفيروس"، وأنها تعتقد أن كالو نجا لأنه كان يبلغ من العمر عامين تقريبا.



مصدر الصورة: inforu

وعادت الحالة الصحية لكالو إلى وضعها الطبيعي بسبب المساعدة السريعة التي تلقاها من الأطباء.

أمام هذه التجربة التي عاشتها لورنا، لم يكن أمامها سوى توجيه نداء إلى كل الأمهات والآباء، تحذرهم فيه من المخاطر المحتملة المحيطة بأطفالهم وإمكانية إصابتهم بأمراض قاتلة، حتى بقبلة بريئة يمكن أن يطبعها على خدودهم أحد الأقرباء.

مصدر الصورة: nsaem

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