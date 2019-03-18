التلوث الجوي يسبب أمراض القلب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف علماء من معهد ماكس بلانك للكيمياء في ألمانيا، النقاب عن أن تلوث الهواء الجوي يعد العامل الرئيس المسبب للوفاة في الوقت الراهن .

وأشار الباحثون أن تلوث الهواء ينجم عنه الأمراض التي تقضي سنويا على حياة 8.8 مليون شخص، إذ ذكر العلماء أنه وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، فقد بلغ مستوى الوفيات بسبب التدخين 7.2 مليون شخص في السنة. أي أن تلوث الهواء الجوي حاليا هو عامل جدي يهدد حياة الناس".

ويؤكد الباحثون على أن تلوث الهواء الجوي يؤثر سلبا على الشريان الأبهر ووريد الحبل السري، ما يقوض حالة القلب والأوعية الدموية للجنين.

كما أشار الباحثون إلى : "إن تلوث الهواء الجوي يتسبب في انخفاض متوسط عمر الإنسان في أوروبا بمقدار سنتين، حيث بينت الدراسات السابقة أنه نتيجة لتلوث الهواء الجوي، يموت أكثر من 300 ألف شخص أوروبي. هذا الرقم حاليا بلغ 790 ألف شخص سنويا".

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