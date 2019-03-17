نظام غذائي لتخفيف الوزن.. 5 أطعمة فقط

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعود فقدان الوزن إلى النظام الغذائي المتبع في العديد من الحالات حيث شارك أحد الباحثين خطة الوجبات الصارمة التي اتبعها ليخسر كثيراً من وزنه خلال أربعة أشهر فقط.



الشاب قدم مخططاً تفصيلياً عن خطة الوجبات اليومية، وهي 3 أكواب من السبانخ وموزة متوسطة الحجم وكوب من اللبن اليوناني غير المحلى وكوب من حليب اللوز غير المحلى وبيضة واحدة مع قليل من النقانق أو الجبن مع قطعة صغيرة من الخبز.



ثم تابع بالتفصيل خيارات الغداء وقال: "الغداء هو وجبة جاهزة تتكون من 1 علبة من الديك الرومي / دجاج ، 1 علبة من الفاصوليا السوداء بدون إضافة ملح ، كيس من البخار في البروكلي الموجي ، كيس واحد من السبانخ المطبوخ على البخار في حافظة "تابروير" الكبيرة نفسها ومتبل بحرية مع الثوم والبصل والملح والفلفل والساخنة صلصة.

أخيراً.. أوضح خياراته لتناول العشاء: "العشاء هو نفسه تقريباً كل ليلة.. 1 كيس من البروكلي أو السبانخ على البخار، مع حوالي 0.8 0.9 رطل من صدور الدجاج الخالية من العظم المهروسة مع نفس وجبة الغداء التي وصفتها ونصف علبة من الفاصوليا السوداء.





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