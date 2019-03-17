ما لا تعرفه عن مشاكل القدم والكاحل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

تتعرض القدمان للكثير من الضغوطات خلال اليوم، فهما الوسيلة للمشي والركض والقفز وهناك الكثير من المشاكل الشائعة التي من الممكن أن تصيبهما.

في هذا الاطار، ولمزيد من التفاصيل، افاد الدكتور أحمد صالح رضوان أخصائي جراحة العظام والكاحل والطب الرياضي أن من مشاكل القدم قد تكون إلتهاب الكعب والفلات فوت ( القدم المسطحة ) وتشوهات أصابع القدم



- 1 - إلتهابات الكعب:

هي مشكلة شائعة جدا في القدم، ويعاني المتألم من ألم إما تحت الكعب أو خلفه مباشرة حيث يرتبط وتر أخيل بعظم الكعب، وتكون آلام كعب القدم إما خفيفة وتزول من تلقاء نفسها في بعض الأحيان أو عادة قد تصبح مستمرة ومزمنة.

عادة ما تأتي آلام الكعب تدريجيا، مع عدم وجود إصابة في المنطقة المصابة، وكثيرا ما يحدث ذلك من خلال ارتداء حذاء مسطح، كما يمكن أن تسبب الأحذية المسطحة تمدد (اللفافة الأخمصية) إلى الحد الذي تصبح فيه المنطقة ملتهبة. وفي معظم الحالات يكون الألم تحت القدم نحو الجزء الأمامي من الكعب، كما أنه قد تتحسن وتزول الأعراض بعد فترة وقد تعود لتزداد سوءا مرة أخرى.

- 2 - القدم المسطحه (فلات فوت )

الأشخاص أصحاب الأقدام المسطحة تكون أقواس القدم لديهم منخفضة أو معدومة، والضغط من القدم يكون تقريبا ضد الأرض.

وجود القدم المسطحة عند البالغين لا يعد شيئاً يدعو للقلق، حيث أن الكثير من الأشخاص لديهم هذه الظاهرة ولا يعانون من أي مشاكل مرتبطة بها، ولكن إذا تم اكتشاف هذه المشكلة عند الأطفال فوق سن الثلاث سنوات فإنه يوصى بعلاجهم لارتباط القدم المسطحة بالعديد من المشكلات المستقبلية

- 3 - تشوهات الأصابع في القدم :

أظهرت دراسة حديثة ان تشوهات اصبع القدم كالاصابع المطرقية والاصابع الملتوية قد لا تكون مؤلمة ولكنها قد تكون مؤشر لمشاكل صحية أخرى.

حيث ان تشوهات اصابع القدم باستئناء اصبع القدم الاكبر يجب ان تعالج في وقت مبكر باجراء عملية جراحية لتجنب المضاعفات الاخرى.

هذه التشوهات تسبب مشاكل في المشي لدى المصابين ولهذا سيبدأ المصاب بتقليل اوقات المشي او ممارسة اي نشاطات اخرى لتخفيف الألم مما سيسبب مشاكل اكبر مثل الالتهابات الجلدية والتشوهات ومشاكل في العضلات.

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