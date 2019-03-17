جهاز جديد يُغني عن عمليات القلب المفتوح

أخبار الآن | نيو أورليانز - الولايات المتحدة الأمريكية - (رويترز)

كشف إعلانُ جديد عن جهازٍ يؤدي دورَ صماماتِ قلب بديلة، ويضاهي جراحاتِ القلب المفتوح للمرضى الأصغر سناً، والذي يُعدُ التدخلَ الجراحي الأقلَ خطورة بالنسبةِ لهم.

وأظهرت البيانات التي عرضت في الاجتماع العلمي للكلية الأمريكية لطب القلب بمدينة نيوأورليانز أن معدلَ الخطر تراجع مع هذا الجهاز اكثرَ من ثمانيةٍ بالمئة , مقارنة بالنسبةِ للجراحة، كما تمكن الجهاز من خفضِ معدل الجلطات, بنسبةٍ تفوق قدرة العمليات الجراحية على ذلك.

وحصلت الشركتان على ترخيصين لأجهزة "تافر" (تي.إيه.في.آر)، التي تؤدي دور الصمام الأبهري للمرضى الأقل تحملا للجراحة، والذين توصف حالاتهم بأنها متوسطة الخطر.

وستفتح منح الموافقة للمرضى، التي تعد حالاتهم أقل خطورة المجال أمام عدد أكبر من المرضى للحصول على الأجهزة، التي تراها الشركتان حيوية لنمو أعمالها.

وقالت ميدترونيك إن هناك ما يقدر بنحو 165 ألف حالة متوسطة الخطر تعاني من ضيق الصمام الأبهري في الولايات المتحدة، وأوروبا الغربية واليابان كل عام مشيرة إلى أن هذه المشكلة قد تفضي إلى فشل القلب خلال فترة قد لا تتجاوز عامين، وفق ما نقلت "رويترز".

ويتم زرع الصمام البديل في مكانه من خلال شريان وبواسطة قسطرة، مما يجنب المرضى الجراحة، التي تستلزم فتح القفص الصدري.

وقالت شركة إدواردز، التي تملك نحو 70 بالمئة من سوق أجهزة "تافر" في الولايات المتحدة إنها تتوقع أن يصل حجم السوق العالمية في هذه الأجهزة إلى نحو 7 مليارات دولار في عام 2024.

وأثبت جهاز "إدواردز سابين 3 تافر" تفوقه على الجراحة ضمن تجربة شملت ألف مريض وذلك بعد عام من زراعته.

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