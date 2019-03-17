الفطر مهم جداً للدماغ.. كيف ذلك؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (medicalnewstoday)

كثيرة هي الأطعمة التي لا يمكن تناولها من دون فطر. فهو أحد أنواع الخضروات التي تدخل في مختلف الوصفات حول العالم. وإلى جانب ذلك، فإنّ فوائده متعددة وكثيرة على الصحة، كونه يحتوي على مضادات الأكسدة.

وفي إطار دراسة جديدة بحسب موقع "medicalnewstoday"، كشف باحثون من جامعة سنغافورة الوطنية أنّ "الأشخاص الذين يقومون بإضافة الفطر إلى وجباتهم الغذائية ولو حتى بكمية قليلة، هم أقل عرضة للإصابة ببعض المشاكل الإدراكية".

واوضح الباحثون أنّ "تناول الفطر يحد من مخاطر التدهور الإدراكي الذي يسبق الإصابة بمرض الألزهايمر، ويحمي الوظيفة الإدراكية لدى الناس مع التقدم في السن".

وينصح الأطباء بتناول الفطر دائماً، إذ أنه يحمي القلب ويساهم في تخفيف الوزن، ويساهم في إنتاج الخلايا الحمراء في الدم.

مصدر الصورة: unsplash

للمزيد:

هل تناول البيض يومياً يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب؟