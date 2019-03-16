مواقع التواصل الاجتماعي تهدد مواليد ما بعد 1995

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (منى عواد)

كشفت دراسة طبية ان ارتفاع مشكلات الصحة العقلية والاضطرابات النفسية بصورة ملحوظة على مدار العقد الماضي، بالتزامن مع انتشار وسائل الإعلام الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي .

ولاحظ الباحثون أن الارتفاع الكبير في الأعراض النفسية السلبية لدى مواليد عام 1995 وبعدِه ، ظهر جليا، بداية من عام 2011، في الوقت الذي بدأت فيه مواقع التواصل الاجتماعي تحظى بشعبية واسعة.

وقالت قائدة فريق البحث، جان توينجي، أستاذ علم النفس بجامعة ولاية سان دييجو الأمريكية، إنهم لاحظوا زيادة كبيرة في الإصابة بالاكتئاب الحاد والأفكار الانتحارية والضيق التنفسي بعد عام 2010، وكانت النسبة الأكبر بين المراهقين والبالغين صغار السن.

وبحسب فحص استطلاعاتِ رأي ِ ما يزيد على 600 ألف مراهق ، بلغت نسبة من أبلـَغوا عن أعراض الاكتئاب الحاد خلال الـ12 شهرا الماضية 52في المئة بين المراهقين ، و63% عند البالغين صغار السن.

وأرجَع الباحثون هذه الزيادة الكبيرة إلى الإعلام الرقمي والاتجاهات الثقافية الحديثة التي أصبح لها تأثير كبير على مزاج المراهقين والبالغين صغار السن ، مقارنة بمن هم أكبر منهم سنا ويميلون إلى عيش حياة اجتماعية أكثر استقرارا.

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