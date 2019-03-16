طريقة مدهشة لتوصيل الأنسولين بدون حقنة

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هناك الكثير من الحالات الطبية التي تستدعي أن يتعرض المريض لحقن الابر، فمثلاً الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الأول (وبعض المصابين بداء السكري من النوع 2) يمكن أن يمثل العلاج بالنسبة لهم مشكلة، لأنه يتطلب حقن منتظمة بالأنسولين.

الآن ، توصل الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى طريقة جديدة للتخلص من الحاجة إلى الحقن، وذلك من خلال جهاز صغير يمكن ابتلاعه ويمكنه حقن الأنسولين تلقائيًا في المعدة مباشرةً. في تقرير نشر في مجلة ساينس العلمية ، يصف روبرت لانجر وجيوفاني ترافيرسو ما يسمونه SOMA ، قاموا بتطويره لجعل العقاقير بالحقن أسهل.

حتى الآن ، تم اختبار SOMA فقط في الحيوانات. تقريبا بحجم الكبسولة ومصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وغيرها من المواد القابلة للتحلل ، SOMA مجهز بإبرة محملة بنابض تحتوي على الأنسولين. عندما اختبر الفريق الجهاز في الخنازير ، كان الجهاز يصحح نفسه دائمًا ، فعندما ينبعث الماء من المعدة ينبعث من الإبرة ، تخترق الإبرة معدة الخنازير ، فتنقل حمولة إنسولين. في ثلاثة خنازير ابتلعت SOMA ، أدى الجهاز إلى مستويات دم مماثلة من الأنسولين مثل الحقن عن طريق الجلد.

يقول لانجر وترافيرسو إنه يلزم إجراء المزيد من الدراسات في عدد أكبر من الحيوانات ، لكنهم يعتقدون أن التكنولوجيا لديها القدرة على المساعدة في توصيل المزيد من الأدوية إلى المزيد من الأشخاص في السنوات القادمة. يقولون إن الناس ما زالوا غير مرتاحين لفكرة حقن أنفسهم بإبرة ، وتشير الدراسات إلى أن الانزعاج والخوف قد أدى إلى تأخير من سبع إلى ثماني سنوات في بدء علاج الأنسولين في المتوسط ​​للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري. يقول ترافيرسو: "نرى إمكانات هائلة في نهاية المطاف في علاج العديد من الأمراض".

كانت أجهزتهم مستوحاة من الطبيعة: وبالتحديد سلحفاة النمر ، التي لها قشرة ضيقة بشكل فريد تسمح لها بالتصحيح بعد سقوطها على ظهرها. يمكّن التصميم SOMA من الحقن بشكل صحيح حتى لو تحرك الحيوان بعد البلع. ومع ذلك ، من المهم أن تكون المعدة فارغة حتى يتسنى للجهاز ضخها ؛ خلطها مع الطعام يجعل من الصعب تثبيتها على جدار المعدة.

انهم يخططون لاختبار الجهاز في المزيد من الحيوانات ، بما في ذلك الكلاب ، لتأكيد فعاليته ، وتعاونوا مع شركة الأدوية نوفو نورديسك لتحسين التكنولوجيا. إذا تم دعم نتائجها المبكرة ، فمن المحتمل أن يتم استخدام الجهاز لتقديم مجموعة واسعة من المركبات التي يجب حقنها أو ضخها حاليًا ، بما في ذلك عوامل العلاج الكيميائي وحتى الحمض النووي (DNA) و (RNA) لأغراض العلاج الجيني. يقول لانغر: "لا نرى أي سبب لعدم استخدام هذا في يوم ما لإيصال أي بروتين إلى الجسم".

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