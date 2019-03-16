دراسة: القيلولة في وسط النهار تخفض ضغط الدم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أثبتت دراسة جديدة أن القيلولة السريعة خلال النهار يمكن أن تكون صحية اذ أنها تقلل ضغط الدم، بصورة ملحوظة، الأمر الذي يقلل كثيرا من فرص الإصابة بنوبة قلبية أو جلطة دماغية

وجاءت خلاصة البحث الذي أعده مجموعة باحثين يونانيين بعد جمع بيانات لأكثر من 210 أشخاص، حيث وجدوا أن قيلولة اعتيادية لمدة ساعة تقلل من ارتفاع ضغط الدم وتهبط به إلى الحالة الاعتيادية..

وحدد العلماء مقدار الانخفاض في ضغط الدم خلال قيلولة الساعة في النهار بحوالي 3 ميليمتر زئبقي في المتوسط.

وأظهرت النتائج أيضا أن قيلولة لمدة ساعة أدت إلى انخفاض ملحوظ في ضغط دم المشاركين في الدراسة العلمية

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