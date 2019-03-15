ما هي مضار الأكل وقوفاً؟

اخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت دراسة حدیثة إن هناك مخاطر كثيرة تنطوي على الأكل وقوفاً، مؤكدة وجود عدة مشاكل صحیة ترافق ھذه العادة الخاطئة. ویعد عسر الھضم واضطراب المعدة وخطر الشرقة وزیادة الوزن، من المشاكل التي تترتب على عادة الأكل بسرعة كبیرة، لذلك یُوصى بتخصیص ما لا یقل عن 20 دقیقة لتناول كل وجبة، إلى جانب ضرورة مضغ الطعام جیداً وتجنب الحدیث أثناء البلع.

ورغم اتباع ھذه النصائح، یظل ھناك خطر جدید یتربص بنا. فھل تعلم أن تناول الطعام في وضعیة الوقوف قد یكون ضارا بصحتنا؟ ولكن ما الذي یمكن أن یحدث عندما نأكل واقفین؟

نسق الحیاة الذي اعتدناه في القرن الحادي والعشرین غالبا ما یجبرنا على تناول الطعام واقفین وبأقصى سرعة، وھي عادة غیر مفیدة لصحتنا.

وھناك سبعة أضرار للأكل واقفا، نقدم ھنا ملخصھا، ثم نشرحھا بالتفصیل:

1 - سوء الھضم.

2 - تقلیل الشعور بالشبع.

3 - ألم المعدة.

4 - زیادة خطر الإصابة بالسمنة.

5 - الأكل بسرعة وعدم مضغ الطعام جیدا.

6 - ابتلاع المزید من الھواء وتمدد المعدة.

7 - زیادة غازات الأمعاء.

وقد توصلت دراسة أجرتھا جامعة تشیستر في المملكة المتحدة عام 2013 ،إلى أن من یتناولون الطعام أثناء الوقوف غالبا ما یأكلون بسرعة أكبر ولا یمضغون بشكل جید، مما یتسبب في سوء الھضم وتقلیل الشعور بالشبع. ویعد ذلك نتیجة مباشرة لغیاب الراحة والھدوء في حال تناول الأكل واقفاً، على عكس الشخص الذي یتناول وجبات الطعام وھو جالس.

وقالت المختصة بالتغذیة جیسیكا ھییرو إن الأكل أثناء الوقوف لیس ضارا، لكنھ طریقة غیر منصوح بھا لتناول الطعام. ویجب أن یكون وقت الأكل لحظات استرخاء وراحة. وعندما نأكل في وضعیة الوقوف، عادة ما نفعل ذلك بسرعة، لأننا سئمنا من الوقوف، وھو ما یعیق عملیة

الھضم

اقرأ المزيد:

منظمة الصحة: على العالم الاستعداد لانتشار الإنفلونزا