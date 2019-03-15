دراسة: الشاي الأخضر يقلل التهابات الأمعاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (sciencedaily)

أشارت دراسة جديدة، في جامعة ولاية أوهايو الى أن تناول الشاي الأخضر بانتظام يساعد على الوقاية من البدانة عن طريق خفض التهابات الأمعاء التي تحدث نتيجة زيادة الدهون في الطعام. ولفتت الدراسة الى أن الشاي الأخضر يعمل على الوقاية من متلازمة الأمعاء المتسربة التي تحدث عند وجود التهابات منخفضة في القولون بشكل مستمر.

وأظهرت الدراسة أن الشاي الأخضر يساعد على نمو البكتريا الصديقة في الأمعاء، ويعمل على إعاقة وصول البكتريا الضارة من الأمعاء إلى الدم.

يُشار الى أن متلازمة الأمعاء المتسربة تصيب جدار الأمعاء، مما يؤثر على ما يعبر إلى الدم من مواد. في الوقت الذي يقلل الشاي الأخضر التهابات القولون منخفضة الشدة، ويساعد ذلك على تحسين استخدام الجسم للأنسولين إلى جانب خفض الوزن.

يُذكر أن دراسات سابقة كانت قد أشارت إلى أن الشاي الأخضر يقاوم السرطان، ويفيد صحة القلب.

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