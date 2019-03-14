ما هي وظائف هرمون الحب في الجسم؟

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

أظهرت نتائج دراسة جديدة من جامعة يال الأمريكية أن هرمون أوكسيتوسين أو ما يعرف بهرمون الحب، يلعب دوراً هاماً في تعزيز الروابط العاطفية والاجتماعية واستمرار العلاقة الزوجية، إلى جانب وظائف أخرى، نتعرف عليها معاً..

وبحسب الدراسة التي اعتمدت على فحص مستوى هرمون أوكسيتوسين لدى 178 من الأزواج أعمارهم تتراوح بين 37 و90 عاماً، تبين أن مستوى الهرمون ينعكس إيجابياً على طول العلاقة الزوجية.

ويرجع إنتاج الهرمون إلى جينات معينة يرمز لها بـ GG.

ويقوم هرمون أوكسيتوسين بمجموعة من الوظائف في الجسم إلى جانب تعزيز رابطة الحب بين الزوجين، أهمها:

* تحسين المزاج، وتقليل الشعور بالوحدة، وتعزيز الإحساس بالأمان.

* تحفيز هرموني الدوبامين والسيروتونين اللذين يمنحان الإحساس بالسعادة، ويساعدان على تنظيم دورة النوم.

* تنشيط عملية شفاء الجروح.

* يساعد هرمون أوكسيتوسين على التغلّب على الإدمان.

* علاج مرض فقدان الشهية العصبي.

* يساعد على علاج بعض أعراض التوحد.

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