ابتسامة هوليوود تنتشر في دبي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

الابتسامة في عصرنا الحالي اساسية في حياتنا اليومية لتسهيل الحياة وتعطي ارياحية كبيرة..لذلك التقنيات الطبية تولي اهمية كبيرة لها..

وفي دبي ، حققت تقنية ابتسامة هوليود انتشاراً واسعاً خلال فترة زمنية وجيزة؛ وذلك لما أثبتته التقنية من فاعلية وما يتحقق منها بالإضافة إلى ما بلغته عمليات تجميل الأسنان في دبي من تطور جعل مراكزها مصدر ثقة العملاء وجذبهم إليها من مختلف دول العالم.

سجلت عملية ابتسامة هوليود في دبي نسب إقبال مرتفعة والسر في ذلك يرجع إلى كونها إحدى الإجراءات التجميلية السريعة والفعالة، حيث أنها تتم بصورة بسيطة عن طريق إضافة قشور خزفية على سطح الأسنان الخارجي من خامات (البورسلين، الزيركونيا، الفينير، اللومينير) مما يكسبها مظهراً براقاً ناصع البياض، لكن ذلك لا يتم إلا بعد علاج كافة المشاكل الخاصة بصحة الأسنان -في حالة وجودها- مثل علاج التسوس وتعويض الأسنان المكسورة وغير ذلك.



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