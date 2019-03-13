كيف تكون ابتسامتك أجمل؟

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

لجمال الاسنان فن لا يتقنه الا الكثيرون..وتقنيات تصعب على البعض متابعة مستجداتها والتطورات اليومية في هذا المجال..كل يوم بفضل التكنولوجيا هناك تقنية جديدة...واليوم لنا موعد جديد مع ابتسامة هوليود..ومميزاتها

في السنوات الماضية اصبح الانسان يميل للإعتناء بأسنانه أكثر مما مضى، أو حتى تقليده للمشاهير فيما يخص ابتسامة هوليوود، إذ أصبح جل اهتمامهم الحصول على أسنان مصفوفة بدقة وذات بياض ناصع.

لذلك يسعى الاغلبية الى ابتسامة هوليوود وهي عبارة عن قشور Veneers رقيقة جداً يتم تصنيعها خصيصاً لكل فرد، من ثم وضعها على الجهة الأمامية من السن بهدف: تحسين شكله. وزيادة بياضه بشكل دائم.وبالتالي تحسين الشكل العام للشخص.

حيث تعمل هذه القشور على تغيير لون وشكل وحجم وحتى طول الأسنان، بما يتوافق مع شكل الفك والفم الخاص بالمريض.

وعادة ما تصنع هذه القشور من الخزف Porcelain، فهي مادة قادرة على مقاومة البقع، كما أنها تعكس بشكل قريب جداً طبيعة السن، لتكون أشبه بابتسامة طبيعية وليست مصطنعة.

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