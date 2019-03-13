بكتيريا تقضي على التلوث وتولد الكهرباء

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية - (صحيفة إندبندنت البريطانية)

توصلت دراسة جديدة في ولاية جامعة واشنطن إلى أن مخلوقات بكتيرية صغيرة تعيش في الينابيع الساخنة يمكنها القضاء على التلوّث، وتُولد الكهرباء.

حيث تم تكييف هذه البكتيريا للعيش في السخانات والينابيع الساخنة التي تصل حرارتها إلى أكثر من 90 درجة مئوية، كما تمتلك قدرة على تحويل الملوِّثات السامة إلى مواد أقل ضرراً.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، استُهدفت الميكروبات الإلكتروجينية بسبب قدرتها على إنتاج الطاقة، والتي يأمل الخبراء أن تُسخّر في المستقبل لتشغيل الأجهزة.

ويقول الباحث عبد الرحمن محمد، طالب الدكتوراه في جامعة ولاية واشنطن: "هذه هي المرة الأولى التي تُجمع فيها هذه البكتيريا من بيئة قاسية مثل الينابيع الحارة القلوية".

ونشر العلماء النتائج التي توصلوا إليها في مجلة "مصادر الطاقة"، وذكروا أن هذا قد يكون صعباً بسبب البيئات القاسية التي تعيش فيها، وهذا السبب في أنهم اضطروا إلى اختبار قدراتها، حيث وضعوا أقطاباً كهربائية في مياه أربعة ينابيع ساخنة وتركوها مدة شهر لتستعمرها البكتيريا.

وقال هالوك بينال، الذي أشرف على الدراسة: "إن الظروف الطبيعية الموجودة في الخصائص الحرارية الأرضية يصعب تكرارها في المختبرات؛ لذلك طوّرنا استراتيجية جديدة لإثراء البكتيريا المُحبّة للحرارة في بيئتها الطبيعية".

في حين يأمل العلماء أن تتمكن من تشغيل جميع أنواع الأنظمة، وأن يتمكنوا من تطوير شيء يساعد على إنتاج الكهرباء وإزالة الملوثات.

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