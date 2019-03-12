كيف تحافظين على أسنان أطفالك للحد من التسوس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يؤكد أطباء الأسنان على أهمية فحص أسنان الأطفال ، بداية من التسنين الذي غالبا ما يكون من عمر 6 أشهر إلى عام واحد ، وأوصت الأكاديمية الأمريكية لطب أسنان الأطفال ، بأخذ الطفل إلى طبيب الأسنان ، في سن المشي والمدرسة ، والمراهقة ، وإجراء الفحوصات الطبية المنتظـَمة ، بحيث تكون الفترة الفاصلة العامة بين كل فحص هي 6 أشهر، ويتم تحديد الزيارات من قِبل طبيب الأسنان بحسب حالة صحة فم الطفل.

وتطلب العناية بالأسنان عمل فحص عام للأسنان قبل انشغالهم بالمواد الدراسية، حتى لا يتعرض الطفل الى نوبات مفاجئة من الألم وفي هذا الصدد توضح لنا الدكتورة نانسي بربر، طبيبة أسنان الأطفال في مركز سنو دينتال أن الاستمتاع بالعطلة الصيفية يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى التوقف عن الروتين الطبيعي المعتاد، مما يؤثر على صحة فم الأطفال، وأكدت الدكتورة نانسي أن أفضل وقت لعمل فحص أسنان الأطفال هو قبل العودة إلى المدارس

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