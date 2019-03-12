دراسة : شبكية العين تشخص مرض الزهايمر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

كشفت دراسة طبية عن دلالات في شبكية العين لمرضى الزهايمر، تساعد في تشخيص المرض من خلال فحص بسيط للعين قبل ظهور الأعراض الرئيسية وذلك حسبما نشرت هذه الدراسة من خلال مجلة "ريتينا" لطب العيون

واجرى باحثون في جامعة ديوك الأميركية بحثا اعتمد على تقنية تصوير غير جراحية، تسمى التصوير المقطعي الوعائي للتماسك البصري (OCTA) ، والتي تتيح للأطباء سرعة فحص تدفق الدم في الشعيرات الدموية الصغيرة في الجزء الخلفي من الشبكية لتشخيص المرض .

وتعتبر أحد الأهداف الرئيسية للدراسة هو تحديد أي تلف في شبكية العين يمكن أن يرتبط ارتباطًا مباشرًا بمرض ألزهايمر، بمعزل عن الانخفاض الإدراكي العام المرتبط بتقدم العمر.

كما صرح شارون فكرات مؤلف الدراسة : "إننا نقيس إذ تقاس الأوعية الدموية التي لا يمكن رؤيتها خلال الفحص الاعتيادي للعين، وكذلك تستخدم تقنية موسعة جديدة نسبيا تلتقط صورا عالية الدقة لأوعية دموية صغيرة للغاية في شبكية العين في بضع دقائق فقط .

وأضاف "من المحتمل أن تعكس هذه التغييرات في كثافة الأوعية الدموية في شبكية العين ما يحدث في الأوعية الدموية الدقيقة في المخ، ربما قبل أن نتمكن من اكتشاف أي تغييرات في الإدراك."

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