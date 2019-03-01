تناولوها دائماً.. الحمضيات تحميكم من مرض خطير (دراسة)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أوضح علماء من جامعة "سان باولو" البرازيلية أنّ "تناول الحمضيات يحمي من مضاعفات خطرة ناتجة عن مرض السمنة، ويعود ذلك إلى احتوائها على مركبات فلافونويد التي تمنع تلف الخلايا بسبب السمنة".

النتائج هذه التي توصل إليها الباحثون، جاءت بعد تجربة أجروها على الفئران المخبرية، حيث تمّ تقسيمها إلى مجموعات: الاولى تناولت أطعمة دهنية، فيما تناولت الثانية أطعمة تقليدية. أمّا المجموعة الثالثة، فتناولت أطعمة دهنية مع مواد محتوية على مركبات الحمضيات مثل هسبيريدين وإريوسترين وإيروديكتيول.

وخلال عملية البحث، اكتشف العلماء أنّ "خطر تلف الخلايا ارتفع لدى الفئران التي تغذت على الأطعمة الدهنية، بسبب زيادة تركيز حمض ثيوباربيتوريك في الدم بالتزامن مع زيادة الوزن، فيما لم يحصل هذا الامر في المجموعة التي تغذت على أطعمة تقليدية".

وتبعاً للباحثين، فإنّ "المجموعة التي تناولت الأطعمة الدهنية مع مركبات الحمضيات، شهد جسمها انخفاضاً ملموساً في تركيز حمض ثيوباربيتوريك، كما وجد الباحثون أنّ تناول مركبي إريوسترين وإيروديكتيول يبطئ عملية تراكم الدهون في الجسم".

مصدر الصورة: rjeem

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