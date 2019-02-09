مكملات «الجيم» الغذائية تضر الدماغ

أخبار الآن | سيدني - استراليا - (صحيفة ديلي ميل البريطانية)

كشف فريق من الباحثين من جامعة التكنولوجيا في سيدني أن المكملات الغذائية التي تباع في النوادي الرياضية , وتحتوي على مكمل البروتين "ل-نورفالين" L-norvaline، قد تسبب تلفاً في خلايا الدماغ.

وأوضح الباحثون أن بروتين "ل- نورفالين" يستخدم على نطاق واسع في مكملات بناء الجسم، ويتم الترويج له كمركَّب يمكن أن يعزز التدريبات والمساعدة في الانتعاش وفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



تحتوي البروتينات الموجودة في نظامنا الغذائي على أحماض أمينية يتم إطلاقها في أمعائنا ثم تستخدمها أجسادنا لبناء بروتينات جديدة، و L-norvaline هو واحد من مئات الأحماض الأمينية التي لا تستخدم عادة لصنع البروتينات في البشر.

وأظهرت الدراسة التي نشرت في علم السموم في فيترو أنه حتى في تركيزات منخفضة نسبيا يمكن للحمض الأميني L-norvaline أن يجعل الخلايا غير صحية ويقتلها في نهاية المطاف.



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