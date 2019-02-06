لبنانيون يلجأون للطب البديل في طرابلس

أخبار الآن | طرابلس – لبنان (رويترز)

ما يزال الطلب مرتفعاً على العلاج بالأعشاب في مدينة طرابلس اللبنانية، ولاسيما عندما تـَفشل الأدوية في علاج الناس، رغم أن عدد متاجر الأعشاب في السوق القديم في طرابلس ، الذي يعود إلى قرون مضت من الزمن ، انخفض خلال السنوات الماضية إلى عشرة متاجر من أصل خمسين.

ولا يقتصر استخدام الأعشاب على العلاج فقط.. بل يتعداه إلى شراء الأعشاب التي تـُستخدم في صنع الشاي وحرق الدهون في الشتاء، وفي الصيف للشعور بالانتعاش.

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