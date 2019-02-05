دراسة تكشف مفاجأة: مقصورة السيارة أكثر قذارة من المراحيض!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة جديدة أنّ "المقصورة الداخلية للسيارة وتحديداً عجلة القيادة (المقود)، هي من بين أكثر الأماكن قذارة، ويمكن أن تكون أكثر قذارة من المراحيض"، موضحة أنّ "أبرز أسباب إنتشار البكتيريا في المقصورة، هو تناول الطعام داخل السيارة".

وخلال الدراسة، قام الباحثون باحتساب إنتشار التلوث في الأجزاء الداخلية للسيارة باستخدام وحدة قياس لكمية البكتيريا لكل سنتيمتر مربع، وكانت النتيجة أنّ كمية البكتيريا على عجلات القيادة بلغت 629".

وتبعاً للدراسة، "فإنّ متوسط تلوث شاشة الهاتف الخلوي هو 100 وأزرار المصعد العامة تكون 313، بينما مقدار تلوث مقاعد المراحيض العامة هو 172".

وكشف الباحثون أنّ "البكتيريا العنقودية التي تتسبب في الكثير من الأمراض، مثل التسمم الغذائي والإلتهابات الجلدية، ليست سوى نوع واحد من البكتيريا الأكثر شيوعاً بين ما يقرب من 700 نوع تعيش داخل السيارة".

مصدر الصورة: ford Dealer

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