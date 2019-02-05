دراسة: البامية تقلل نسبة السكر في الدم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

خلصت نتائج دراسة حديثة نشرت في المجلة العلمية Journal of Pharmacy & Bioallied Sciences ان البامية تساعد على تخفيض مستوى السكر في الدم،

واضافت الدراسة انه تم تجريب مستخلص البامية على مجموعة من الفئران لملاحظة تأثيرها على مستويات السكر في الدم.

وأوضحت الدراسة أن الألياف الطبيعية الموجودة بالبامية قللت من امتصاص الجسم لسكر الجلوكوز، وبالتالي ساعدت في تقليل مستوى السكر في الدم.

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