"هسابق".. حملة إلكترونية مصرية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلقت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي حملة على الإنترنت بعنوان "هسابق ضد السرطان" بمناسبة اليوم العالمي للسرطان.

وتهدف الحملة إلى إعطاء فرصة لكل فرد في المجتمع في أي مكان وفي كل محافظة , في أن يشارك من مكانه والذي من شأنه أن يعمل على تحسين التثقيف بقضية السرطان بطريقة إيجابية وإلهام الأفراد في تحقيقه.



وقالت غادة مصطفى، مدير الإعلام والعلاقات الخارجية بالمؤسسة، إن مشاركة المؤسسة هذا العام ستكون مختلفة بإطلاق أول سباق أونلاين بعنوان "هسابق ضد السرطان".

وأضافت بأن الفكرة تهدف إلى إعطاء فرصة لكل فرد في المجتمع في أي مكان وفي كل محافظة في أن يشارك من مكانه والذي من شأنه أن يعمل على تحسين التثقيف بقضية السرطان بطريقة إيجابية وإلهام الأفراد في تحقيقه.

وتدعو مدير الإعلام والعلاقات الخارجية كل مؤسسة أو طالب أو لاعب في فريق أو قائد مجموعة أو طبيب أو محارب سرطان أو أي فرد، بتوصيل رسالة للمجتمع مع كتابة هاشتاق هسابق ضد السرطان، عن طريق استخدام صورة أو فيديو.

وتؤكد غادة مصطفى أن تثقيف الشباب والأطفال بأعراض السرطان والمعتقدات الخاطئة حوله وأساليب الحماية منه والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي يسببها السرطان ليس على الدولة فقط، بل على المرضى وأسرهم، سيكون حافزا لهم لابتكار البرامج والأنشطة وتطوير الأبحاث التي تُسهم في عمليات رفع وعي المجتمع بالمرض والكشف المبكر والوصول إلى أفضل النتائج في العلاج؛ فالشباب والأطفال هم وقود التطوير والتغيير في قضية مكافحة السرطان.

ويقول الدكتور محمد شعلان، أستاذ جراحة الأورام ورئيس قسم جراحة الثدي بالمعهد القومي للأورام ورئيس المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي، إن السرطان يُعَد ثاني عامل من الأسباب الرئيسية للوفاة على مستوى العالم، موضحا أنه يمكن إنقاذ حياة ما يصل إلى 3.7 مليون شخص كل عام عن طريق تنفيذ استراتيجيّات الوقاية من السرطان والكشف المبكّر عنه وعلاجه.

وأضاف: "تقدر التكلفة الاقتصادية للسرطان بنحو 1.16 تريليون دولار أمريكي وهذا يُترجم إلى خسارة في الإنتاجية وفي دخل الأسر المعيشية، فضلا عن الحد من نوعية وجودة الحياة، والتسبب في الإعاقة، والوفاة المبكرة في نهاية المطاف وذلك وفقا لآخر إحصائيات الوكالة الدولية لبحوث السرطان".

ويشير الدكتور محمد شعلان إلى أن ثلث أنواع السرطان يمكن الوقاية منها بالكشف المبكر.





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