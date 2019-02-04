متى يجب الكشف المبكر عن السرطان؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

في مجتمعاتنا العربية قد لا نجد ثقافة الفحص الطبي الوقائي الدوري امرا متداولا بيننا، إذ لا يهتم العديد من الناس بزيارة المراكز الصحية والمتابعة مع الأطباء المختصين إلا في حالة ظهور أعراض الإصابة بأمراض ما تتفاوت في خطورتها، متجاهلين أن الوقاية هي الدرع الأول لمعرفة كفاءة وظائف وأعضاء الجسم الحيوية ضد الأمراض المحتملة .

قالت استشارية طب الأسره في مستشفى الدكتور سليمان حبيب، الدكتورة ألين أبي خليل، الزيارة الدورية السنوية هي زيارة طبيب الأسرة خارج الوضع المرضي لتقييم الوضع الصحي للجسم ولاتخاذ التدابير اللازمة.

وأضافت أبي خليل أن الزيارة الوقائية السنوية يقيم من خلالها الطبيب التاريخي الطبي للمريض وحالته النفسية ومؤشر كتلة الجسم إضافة لمعدل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأوضحت أنه خلال الزيارة الدورية يتم التحدث عن الكشف المبكر للسرطان، للوقاية من المرض، فمثلا فحص عنق الرحم يتم مرة كل ثلاث سنوات ابتداء من سن الـ 21 للوقاية من سرطان عنق الرحم.

ويساعد الكشف المبكر عن الأمراض بسرعة الشفاء أو حتى الوقاية منها إذا ما اكتشف الطبيب احتمالية الإصابة بمرض معين.



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