التكنولوجيا تؤثر على المهارات الحركية للأطفال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

أظهرت دراسة جديدة أن الأطفال الذين يقضون الكثير من الوقت أمام شاشات التلفزيون , وأجهزة الكمبيوتر اللوحي والهواتف الذكية

قد لا يكتسبون القدر نفسه من المهارات الحركية , مقارنة بنظرائهم ممن يقضون وقتا أقل أمام الشاشات.

ورأت الدراسة أن هؤلاء يهدرون بذلك الساعات التي يمكنهم استغلالها في ممارسة الألعاب التي تساعدهم على التعلم ركل الكرة مثلا.

وقضى الأطفال المشاركون في الدراسة 17 ساعة في المتوسط أسبوعيا أمام الشاشات عندما كانوا في سن الثانية و25 ساعة أسبوعيا مع بلوغهم العام الثالث.ويتجاوز هذا كثيرا توصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بقضاء ساعة واحدة فقط يوميا أمام الشاشات حتى يتسنى للصغار قضاء ما يكفي من الوقت في اللعب والتواصل مع القائمين على رعايتهم ومع نظرائهم.

ونشرت الدراسة في دورية جاما لطب الأطفال وشارك فيها 2441 من الأمهات في كندا وأجبن على أسئلة بشأن الفترة الزمنية التي يقضيها أبناؤهم في مشاهدة التلفزيون أو الأفلام أو مقاطع الفيديو أو في ألعاب الفيديو أو أمام شاشات الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر اللوحي وغيرها من الأجهزة كالهواتف الذكية.

وقالت سوزي توموبولوس من مستشفى هاسنفيلد للأطفال بمدينة نيويورك والتي لم تشارك في الدراسة ”يمكن للآباء الحد من المخاطر إذا كان المحتوى الذي يشاهده الطفل على الشاشة ملائما وله أغراض تعليمية وإذا شاركوا الأطفال المشاهدة“.

وأضافت ”ينبغي على الآباء إغلاق التلفزيون عندما لا يكون هناك من يشاهده وأثناء الوجبات وقبل ميعاد النوم بساعة واحدة“.

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