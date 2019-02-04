أضرار دواء "البروفين" مخيفة

أخبار الآن | دبي -الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



يستخدم المرضى حبوب دواء "البروفين" بشكل كبير، كمسكن عند حالات المرض البسيطة مثل الالتهاب والصداع والآلام، ولكن دراسات جديدة تشير إلى أضرار "خفية" لهذا الدواء "اليومي".

أخبر الأطباء حديثا أن البروفين خلق 4 تقرحات عملاقة داخل معدة مريضة كانت قد تناولت البروفين بشكل يومي لمدة 4 اسابيع ، إحداها كانت فوق شريان القلب الرئيسي، الذي تعرض للقطع، وكاد أن يتسبب بوفاتها.

وفي مقالة كتبتها المقدمة التلفزيونية جودي فينيغان لصحيفة "سانداي إكسبريس"، أكدت فيها أنها "كادت أن تموت" بعد تناولها "البروفين" لتسكن آلام التعرض لإصابة بالركبة.

وقالت فينيغان أنها تناولت الحبوب المسكنة يوميا لمدة 4 أسابيع، حتى انهارت وبدأ باستفراغ الدم، قبل أن يتم نقلها للمستشفى، حيث تم معالجتها بنقل الدم.

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