مفاجأة عن الحليب.. ما يفعله بالجسم خطير!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسات عديدة أنّ "الإفراط بتناول الحليب يعزز الإلتهاب في الجسم ويزيد من خطر الإصابة بالسكري والخرف، كما أن ذلك يسبب بعض الأمراض السرطانية مثل سرطان البروستاتا".

إلى جانب ذلك، فقد لفتت طبيبة الأمراض الجليدة يال أدلر إلى "وجود علاقة بين شرب الحليب وظهور حب الشباب"، موضحة أّنّ "الحليب يوسع الغدد الدهنية، وهو السبب الرئيسي لظهور الحبوب"، وقالت: "إن تضخم الغدد الدهنية، وتكاثر البكتيريا، يؤدي إلى ظهور رؤوس سوداء التي تلتهب لاحقاً".

ووفقاً لأدلر، فإنّ "للحليب مهمة بيولوجية تحفز النمو بعد الولادة مما يفيد الأطفال والرضع فقط، في حين قد يشكل خطراً على صحة البالغين، الذين قد اكتمل نموهم تماماً"، موضحة أنه "لهذا السبب، قد يكون تناول كميات كبيرة من الحليب مضراً للصحة، إذ يعزز نمو الخلايا ومن الممكن أن يعزز نمو الخلايا السرطانية".

ورغم ذلك، فإنّ للحليب فوائد عديدة على الصحة، إذ أنه مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن، ويوفر البوتاسيوم، والكالسيوم، وفيتامين ( بي 12 )، و فيتامين (د) الذي تفتقره العديد من الوجبات الغذائية. وينصح البالغون بعدم شرب أكثر من 200 مل من الحليب يومياً، في حين يسمح للأطفال تناول ما يصل إلى 500 ملليلتر لتجنب مخاطر فرط الاستهلاك.

مصدر الصورة: Food Spark

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