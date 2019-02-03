علاج فتح الفم أثناء النوم

أخبارالآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ.ف.ب)



يعاني كثيرون من صعوبة التنفس عبر الأنف أثناء النوم، فيضطرون إلى فتح أفواههم للتمكن من التنفس بسهولة، ويرجع ذلك لبعض المشاكل الصحية في مجرى التنفس وأسباب أخرى، يمكن حلها ببساطة للتخلص من هذه العادة.

وفي حال كان السبب هو توقف التنفس أثناء النوم، فينصح الطيب بارتداء قناع مخصص أثناء النوم، مما يساعد على إمداد الأنف بالهواء.

أما إذا كان السبب هو تورم الغدد الليمفاوية واللوزتين، فيمكن أن يكون استئصال اللوزتين للتخلص من مشكلاتهما هو الحل الأنجع.

وهناك عدة أسباب وراء فتح الفم خلال النوم، أبرزها تضخم الزوائد الأنفية، واحتقان الأنف، والتهاب الجيوب الأنفية، وتضخم اللوزتين.

وتعد نوبات توقف التنفس أثناء النوم من المشكلات الصحية التي تؤدي إلى اضطرابات النوم، مما يؤدي إلى الاعتماد على الفم في التنفس.

ومن الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى فتح الفم، التوتر والقلق، حيث يزداد الإجهاد العصبي، مما يؤدي إلى تنفس سريع وغير طبيعي، ويكون ذلك من خلال الفم.

وعند الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، يكون التنفس من الفم حينها أمرا مؤقتا لصعوبة التنفس من الأنف، وبمجرد التعافي من المشكلة، يعود الشخص للتنفس من الأنف بصورة طبيعية.

ومن شأن الآلام التي تصيب الأسنان التأثير على التنفس، حيث تؤدي في بعض الحالات إلى التنفس من الفم، وينطبق هذا على الأطفال في مرحلة التسنين.

وقد يؤدي عدم النوم بوضعية مريحة إلى التنفس من الفم، وبمجرد تعديل وضعية النوم، يتنفس الشخص من الأنف. فمثلا عند النوم على وسادة غير مريحة، أو عدم رفع الرقبة بدرجة مناسبة.

للتخلص من فتح الفم أثناء النوم، ينصح باللجوء إلى طبيب أنف وأذن وحنجرة، لاكتشاف السبب وراء فتح الفم والاعتماد عليه في التنفس.

وعن كيفية العلاج، عادة ما ينصح الطبيب باستخدام الأدوية المناسبة، أو إجراء جراحة في الأنف، إذا كانت المشكلة تؤثر على حياة الشخص المصاب بها بصورة كبيرة.

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