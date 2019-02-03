دراسة تكشف عن وسيلة جديدة لفقدان الوزن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلقت جامعة إلينوي الأمريكية دراسة جديدة تقدم وسيلة يمكن ممارستها يوميًا للأشخاص الراغبين في فقدان وزنهم، وفق ما أفادت به شبكة إيه بي سي الأمريكية.



الدراسة أوضحت أن استخدام المواصلات العامة بدلا من السيارة الخاصة، ينقص الوزن بسبب المشي لمدة نصف ساعة فأكثر.



وترى الدراسة أنه بمقارنة معدلات استخدام المواصلات العامة في 227 مقاطعة موزعة بين 45 ولاية أمريكية، بين عامى 2001 و2009، أظهرت أن كل 1% زيادة فى معدلات استخدام المواصلات العامة في أي مقاطعة يقابله انخفاض فى معدلات البدانة في المقاطعة، بنسبة نصف في المائة عن متوسط معدلات البدانة في الولايات المتحدة.

وقالت الدراسة، إن ذلك يعد أمرًا طبيعيًا، حيث يتيح للأشخاص ممارسة بعض الرياضة البدنية بشكل تلقائى أثناء ذهاب الأشخاص إلى أعملاهم والعودة منها، وهو ما يعني أن حركة الأشخاص لمدة نصف ساعة فأكثر ربما تكون السر في فقدان الوزن من سير وصعود ونزول وكل حركة يمكن أن يقوم بها الفرد تساهم في خفض وزنه.



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