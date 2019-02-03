دراسة تجيب.. هل التوقف عن استخدام فيسبوك يقود للسعادة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن أن التخلي عن استخدام موقع فيسبوك يمكن أن يجعل البشر أكثر سعادة ورضا عن الذات.

سؤال لطالما حير الملايين في جميع أنحاء العالم من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما فيسبوك، وهو: هل التوقف عن استخدام فيسبوك يقود إلى السعادة؟.

دراسة حديثة كشفت أن استخدام فيسبوك بشكل يومي يقود المستخدم إلى التعاسة، وأن التقليل من هذا الاستخدام، وحتى الابتعاد عن هذه مثل المواقع، يزيد مستوى السعادة.

كما أشارت الدراسة، التي أجرتها جامعتي ستانفورد ونيويورك الأمريكية، إلى أن الانسحاب من فيسبوك قد يؤدي إلى تراجع المعلومات المتعلقة بأهم الأحداث التي وقعت بالعالم، لكن الموضوع مرتبط بزيادة السعادة وراحة البال.

ورغم كل الفضائح التي طالت شركة فيسبوك، العام الماضي، ومعظمها تتعلق بالخصوصية، فإن معظم المستخدمين لا يزالون يقضون نحو الساعة يومياً كحد أدنى على الموقع، بحسب الدراسة.

وتوصلت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين أقعلوا عن تصفح فيسبوك انخفضت لديهم القابلية للتأثر بالدراما السياسية والاجتماعية المحيطة بهم، وزادت لديهم القدرة على قضاء أوقات أكثر مع العائلة والأصدقاء، ما يعزز العلاقات الاجتماعية والتفاعل بين الناس.

وخلص القائمون على الدراسة إلى أن التوقف عن استخدام فيسبوك يؤدي إلى زيادة الشعور بالسعادة والتكيف مع الحياة الواقعية والرضا عن الذات، ويقلل من الاكتئاب والقلق.

بالمقابل، اعترفت الدراسة بوجود فوائد واضحة لاستخدام فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعية بشكل عام، إذ لا يزال -رغم كل عيوبه- وسيلة مهمة للناس للتواصل مع زملائهم ومجتمعهم، وللاطلاع على التطورات المحيطة بهم والحصول على الأخبار الرائجة.

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