القطط تزيد خطر الإصابة بانفصام الشخصية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تحمل القطط طفيليا يدعى "تيكسوبلازما غوندياي" ويمكنه أن ينتقل إلى البشر عن طريق ملامسة أواني القطط وأكل اللحم غير المطبوخ.



الشائع أن هذا الطفيلي غير ضار، إلا أن دراسة جديدة حذرت من أن الطفيلي , يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالفصام , أو كما يعرف بانفصام الشخصية بنسبة 50%.

ويعتقد أن ما يقارب ثلث السكان، وفقا لجامعة شيكاغو، أصيبوا بالعدوى من الطفيلي، بما في ذلك 60 مليون مصاب في الولايات المتحدة و350 ألفا في المملكة المتحدة.

وحلل الباحثون من جامعة كوبنهاغن بيانات أكثر من 80 ألف مشارك في دراسة دنماركية حول التبرع بالدم، والتي سجلت تشخيص 2591 مشاركا بحالات نفسية.

وتتبع الباحثون بقيادة الدكتور، كريستوفر سولفن بورغدورف، آثار أجسام مناعية مضادة من أجل وجود طفيلي "تيكسوبلازما غوندياي".

واكتشف الباحثون الطفيلي في دم ربع المشاركين في الدراسة، ووجدوا أيضا أن 61% منهم يحملون الفيروس المضخم للخلايا (CMV)، الذي أظهر أيضا دليلا على ضعف القدرات الإدراكية للمشاركين.

وتضاف نتائج هذه الدراسة إلى مجموعة متنامية من الأدلة التي تقول إن الطفيلي "تيكسوبلازما غوندياي" مرتبط بتأثيرات معرفية غريبة لدى البشر.





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