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أطعمة تؤدي إلى سرطان الرئة

أخبارالآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ.ف.ب)

عندما نسمع عن سرطان الرئة، يتبادر إلى الذهن سريعا تدخين السجائر كمسبب رئيسي، لكن العلماء وجدوا أيضا أن بعض الأغذية يمكن أن تؤدي إلى هذا المرض الخطير.

وبخلاف التدخين، ربما لن يكون عليك الامتناع عن أطعمة معينة ، ولكن عليك التخفيف منها قدر الإمكان، لتلافي زيادة خطر الإصابة بالمرض.

ومن هذه الاطعمة : الدهون المشبعة مثل اللحوم المصنعة والشوكولاتة، ومكملات البيتا كاروتين المصنعة مثل الجزر والفلفل، والكربوهيدرات المعالجة مثل السكريات ، واللحوم المشوية ، وأخيراً أطعمة ومشروبات تحتوي على الزرنيخ مثل العصائر المصنعة . 

وخلصت دراسة صحية أن تلوث مياه الشرب في بنغلاديش قد أثر بشكل سلبي شديد على وظائف الرئة لديهم، بعد أن عثر الباحثون فيها على مادة الزرنيخ.

 

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