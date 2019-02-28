50% من الأطفال المصابين بالسرطان تركوا دون علاج

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة علمية حديثة أن 50 % من أطفال العالم المصابين بالسرطان تُرِكوا دون تشخيص أو علاج. وأشارت الدراسة التي نُشرت في مجلة "لانسيت" للأورام، إلى أن هناك ما يقرب من 400 ألف حالة جديدة من حالات سرطان الأطفال سنوياً، في حين أن عدد السجلات الحالية لا يتجاوز 200 ألف حالة، بحسب الموقع الطبي الأمريكي ميديكال اكسبريس.

وأظهرت الدراسة التي قامت بتنبؤات لـ200 دولة أن الحالات غير المشخصة يمكن أن تمثل أكثر من نصف إجمالي الحالات في إفريقيا وجنوب ووسط آسيا وجزر المحيط الهادئ، في حين لا يتبقى في أمريكا الشمالية وأوروبا سوى 3 بالمئة من الحالات دون تشخيص.

من جهته، قال معد الدراسة زاكاري وارد، من جامعة هارفارد، "إن نموذجنا يوحي بأن ما يقرب من طفل واحد من أصل طفلين مصابين بالسرطان لا يتم تشخيصه أبداً وقد يموت دون علاج".

وأكّد وارد أن التقديرات الدقيقة لحدوث السرطان لدى الأطفال، تعد عنصراً حاسماً بالنسبة لصانعي السياسات لمساعدتهم على تحديد أولويات الرعاية الصحية والتخطيط للتشخيص والعلاج الفعالين لجميع الأطفال المصابين بالسرطان.

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