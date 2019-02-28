لسببين أساسيين.. مارس الرياضة عند المساء باستمرار (دراسة)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة جديدة أُجريت في جامعة "تشارلز ستيوارت" الأسترالية أنّ "التمارين الرياضية في المساء تساهم في تقليل الشهية، كما أنها تساعد على الاستغراق في النوم".

وأوضحت الدراسة المنشورة في مجلة "إكسبرمنتال فيزيولوجي" أنّ "ممارسة التمارين المكثفة لمدة نصف ساعة بين 2 و 4 عصراً، أو بين 7 و 9 مساءً تقلل من اشتهاء الطعام، وفي الوقت نفسه لا تؤثر سلباً على النوم في موعدٍ مبكر".

وأكّد فريق البحث أنّ "ممارسة التمارين الرياضية لمدّة نصف ساعة في فترةٍ مبكرة من المساء، تساهم إلى حدّ بعيد في تخفيض مستوى هرمون الجوع في الدم، الأمر الذي يساهم في تخفيف قابلية الأشخاص لتناول الطعام".

مصدر الصورة: Breaking Muscle

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