فوائد شمع العسل في علاج الأمراض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

اذا كنت من محبي تناول العسل ، فكر في تناول شمعه ايضا ، فوائده خاصة على السعال للكبار والصغار إذ لا يمكن إغفال دور العسل في الشفاء من كثير من الأمراض، وتقوية مناعة الجسم، وهو ما أكدت عليه منظمة الصحة العالمية، والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.

ووفق توصية للمنظمتين ، فإن تناول شمع العسل يوميًا ، يعتبر علاجاً طبيعياً للسعال ، إذ أن شمع العسل يحتوي على كميات ضئيلة من الفيتامينات والمعادن ، لكنه غني بمضادات الأكسدة ، ومضادات الميكروبات وله آثار مهدئة.

ومنذ أربعة آلاف سنة، كان يستخدم شمع العسل كدواء للايورفيدا التقليدية، حيث كان يُعتقد أنه يكون فعالاً في علاج اختلالات الجسم، كما أن الفراعنة كانوا يستخدمونه منذ أكثر من خمسة آلاف سنة موضعيًا لعلاج الجروح.

وأشارت دراسة أجريت عام 2007 من قبل باحثون من جامعة بنسلفانيا كوليدج للطب أن العسل يقلل من السعال الليلي ويحسن نوعية النوم لدى الأطفال المصابين بعدوى الجهاز التنفسي العلوي أفضل من أدوية السعال أو أي علاج آخر.

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