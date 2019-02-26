احذر الكتب القديمة.. قد تصيبك بالجراثيم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

على الرغم من أن البعض يجأ إلى شراء الكتب القديمة أما للمتعة فى اقتناء الأشياء القديمة، أو لقلة سعرها، إلا أن تقريرا حديثا،، حذر من خطورة تلك الكتب على الصحة العامة.

ووفقا لتقرير طبي فإنه يمكن للانفلونزا البقاء على قيد الحياة، على الورق والقماش لمدة أقل من 12 ساعة، إلا أنه إذا قام شخص مصاب بالأنفلونزا بلمس إصبعه لتحويل الصفحات، أو عطس وسعل في الكتاب، فإنه من المحتمل أن يصاب بفيروس.

ويشير التقرير إلى أن"معظم الفيروسات التنفسية" تنتقل عن طريق الاتصال غير المباشر، فمثلا عندما يلامس شخص ما شيئًا (مثل مقابض الأبواب الملوثة)، ثم يلامس غشاء مخاطيًا مثل بطانة العينين عن غير قصد ، في حين أن البكتيريا يمكن أن تنتشر عن طريق الكتب أو الأجهزة اللوحية.

وعندما سئل عن أنواع البكتريا والفيروسات التي تتمتع بأكبر قدر من القدرة على البقاء على الورق ، أوضح الخبراء أن بعض البكتيريا تعيش بشكل أفضل على السطح بشكل عام ثم تليها الفيروسات.

وكثير من الناس لديهم حساسية من الغبار والعفن، لذا إذا قمت بشراء كتب قديمة يجب تنظيف يديك وتجنب ملامسة وجهك أو الأغشية المخاطية من خلال أصابع اليدين التى قد تكون ملوثة لتجنب الإصابة بفيروس.

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