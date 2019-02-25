معجون الأسنان يجعل المضادات الحيوية أقل فعالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أفاد باحثون بأن أحد المكونات الشائعة الموجودة في أغلب معجون الأسنان وصابون غسل الأيدي يمكن أن تجعل المضادات الحيوية أقل فاعلية في علاج حالات مثل التهاب المسالك البولية، والتي إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تصبح مهددة للحياة .

ويعد (تريكلوسان) هو العنصر النشط المسؤول عن خاصية "مضاد للجراثيم" التي تضاف إلى معجون الأسنان وغسول الفم ومستحضرات التجميل، ويضاف أيضا إلى الملابس وألعاب الأطفال وبطاقات الائتمان بقصد تقليل أو منع نمو البكتيريا .

ووفقا للدراسة الحالية - التي أجراها باحثون في جامعة (واشنطن)، قد يؤدى التعرض لعنصر التريكلوسان"، دون قصد إلى دفع البكتيريا إلى حالة تمكنها من تحمل تركيزات مميتة من المضادات الحيوية، بما في ذلك تلك التي تستخدم عادة لعلاج عدوى الجهاز البولي.

وتحدث عدوى المسالك البولية عند البكتيريا، وعادة ما تستخدم المضادات الحيوية مثل "كيبرو" فى قتل البكتيريا وعلاج العدوى. وتعد عدوى المسالك البولية من العدوى الشائعة وكذلك التعرض لـ"تريكلوسان" يصل إلى حوالى 10% من البالغين لديهم مستويات عالية بدرجة كافية منع عدوى باكتيريا إيه كولى.

وفي الدراسة الحالية - التي نشرت في دورية (مضادات البكتيريا) - فحص الفريق ما إذا كان وجود تريكلوزان في الجسم يتداخل مع علاج عدوى المسالك البولية. ووجد الباحثون أن الفئران التي تشرب من الماء المرصع بالتريكلوسان لها مستويات البول التريكلوسان مشابهة لتلك التي تم الإبلاغ عنها في البشر.

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