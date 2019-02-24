ماهو العلاج بالأكسجين تحت ضغط؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

لا يقف التطور العلمي والطبي عند حدود، ففي كل يوم يتم ابتكار تقنيات جديدة ووسائل تسهل تعامل المرضى مع ما يعانون منه. ومن هذه التقنيات، العلاج بالاكسجين تحت ضغط وهو ليس تقنية جديدة لكن القليل يعرفون عنه، وهو ما سوف نعرفكم عليه في موضوعنا اليوم مع الدكتور مهاب احمد شافعي، اختصاصي العلاج بالاكسجين تحت ضغط.

يقول د. مهاب ان العلاج بالاكسجين تحت ضغط هو ان يتنفس المريض اكسجين مركز بنسبة 100 ،%واثناء ذلك يقوم الطبيب بزيادة الضغط على الجسم تدريجيا داخل غرفة زجاجية تسمى غرفة ضغط. ثم يقوم الطبيب بتثبيت الضغط لبعض الوقت، وفي اخر الجلسة يزيل الضغط تدريجيا لاخراج المريض من الغرفة.

تستمر جلسة العلاج بالاكسجين تحت ضغط لمدة ساعة او ساعة ونصف حسب نوع المرض، كما ان عدد الجلسات يختلف باختلاف الحالة المرضية، لكن في الغالي فان عدد الجلسات يصل الى 10 ويجب ان تكون جلسات يومية لخمسة ايام في الاسبوع مع يومي راحة.

ما الهدف من العلاج بالاكسجين تحت ضغط؟

يقول د. مهاب انه اثناء عملية تبادل الغازات، تتم اذابة كمية كبيرة من الاكسجين في البلازما، تعادل 10-15 ضعف الكمية المطلوبة لخلايا الجسم. ويتم انتقال الاكسجين تحت هذا الضغط، فيفقد جزءا منه كلما انتقلت من الاوعية الدموية الكبيرة للاصغر حتى يصل الى الشعيرات الدموية الدقيقة.

لذا يعمل الضغط على خلق مسارات واوعية دقيقة اخرى داخل الانسجة، كما يزيد من سرعة تغلغل الاكسجين واذابته داخل الانسجة، كما ان الاكسجين تحت ضغط يساعد في التخلص من البكتيريا.

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